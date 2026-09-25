Messina in lutto, Rebecca Galli muore a 17 anni dopo l’incidente

Messina è in lutto per la morte di Rebecca Galli, la studentessa di 17 anni rimasta coinvolta nell’incidente stradale avvenuto il 24 settembre in via Don Blasco. La giovane è deceduta questa mattina nel reparto di Rianimazione del Policlinico, dove era stata ricoverata in condizioni apparse subito gravi.

Rebecca viaggiava a bordo di uno scooter che, secondo quanto emerso, ha impattato contro un’automobile proveniente dal senso opposto. La dinamica dell’incidente dovrà essere ricostruita con precisione per accertare eventuali responsabilità.

La diciassettenne frequentava il quarto anno del liceo scientifico Archimede, indirizzo linguistico. Nei mesi scorsi aveva anche partecipato a una vacanza studio a Miami.

Il sindaco Federico Basile ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «La scomparsa di Rebecca Galli, a soli 17 anni, è un dolore che colpisce tutta la nostra comunità». Il primo cittadino ha rivolto la propria vicinanza alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e a quanti conoscevano la giovane, portando loro «il più sincero e affettuoso abbraccio della città di Messina».

Un messaggio è arrivato anche dal provveditore agli studi Leon Zingales. «Un silenzio assordante e un dolore che non trova pace avvolgono oggi nuovamente la nostra comunità», ha scritto, ricordando Rebecca come studentessa del Liceo Archimede. «Messina continua a piangere i suoi figli troppo presto, sulle strade di una quotidianità che si spezza in un attimo».

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