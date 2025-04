Defibrillatore donato alla comunità romettese all’Associazione 98043

A Rometta è stato installato un defibrillatore DAE all’esterno della delegazione municipale, in una zona dotata di videosorveglianza. Il dispositivo, disponibile per l’uso in caso di emergenza, è stato donato all’Associazione 98043 da “Senior – L’età della saggezza Onlus” e da “Confagricoltura Messina”.

Il Presidente dell’Associazione, Dott. Antonio Fisichella, ha dichiarato: “L’Associazione 98043 di Rometta ha avuto l’onore di ricevere da ‘Senior – L’età della saggezza Onlus’ e da ‘Confagricoltura Messina’ un defibrillatore DAE”. Ha poi aggiunto: “La gratitudine e il senso di responsabilità per questo significativo gesto si traducono per noi in gioia nel donare lo stesso alla comunità di Rometta”.

Fisichella ha evidenziato l’importanza della tempestività nell’intervento in caso di arresto cardiaco: “Ogni minuto senza defibrillatore può costare una vita. In Italia 60.000 persone muoiono ogni anno per arresto cardiaco improvviso. Agire in tempo non è un’opzione, ma una scelta consapevole che può restituire una vita”.

Il Presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento a coloro che hanno sostenuto l’iniziativa, affermando: “Grazie di cuore a tutti coloro che si sono dimostrati sensibili alla tematica, in particolare: il Direttore di Confagricoltura, Dott. Giuseppe Natoli; l’amico On. Calogero Leanza; l’Amministrazione comunale di Rometta, nelle persone del Sindaco Antonino Cirino e del Vicesindaco Pippo Saija per aver accolto con entusiasmo questo gesto”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla salute pubblica e alla sicurezza dei cittadini, promuovendo la diffusione di dispositivi salvavita sul territorio.

