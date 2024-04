Inaugurata nuova terapia intensiva coronarica a Messina

Oggi è stata celebrata l’apertura della nuova terapia intensiva coronarica presso l’AOU G. Martino di Messina, segnando un progresso significativo nel settore cardiologico.

L’unità, diretta dal Prof. Gianluca Di Bella, dispone di 12 posti letto monitorati con tecnologie all’avanguardia, posizionandosi come la più ampia struttura cardiologica intensiva sia a Messina che in Sicilia.

La progettazione della terapia intensiva ha puntato all’elevata qualità assistenziale, alla sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, nonché alla tutela della riservatezza, con l’inclusione di una stanza degenza di isolamento a pressione negativa.

L’UTIC, estesa su circa 500 metri quadrati, è parte di un progetto più ampio dedicato alle malattie cardiovascolari, occupando una superficie complessiva di circa 2000 metri quadrati.

Oltre ai 12 posti letto dell’UTIC, l’area comprende 10 posti di degenza ordinaria e 2 posti in Day Hospital, integrandosi con la cardiologia interventistica che dispone di tecnologie avanzate, spazi ambulatoriali e sale di emodinamica tra le più moderne in Europa.

La rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari ha sottolineato l’importanza della nuova struttura come punto di riferimento per l’assistenza cardiologica di alto livello e come luogo di formazione per specializzandi.

Il Dott. Giorgio Giulio Santonocito, manager dell’AOU G. Martino, ha evidenziato il ruolo strategico della terapia intensiva nel soddisfare le esigenze assistenziali del territorio e nel promuovere la didattica e la ricerca.

Il Dott. Gianluca Di Bella, direttore dell’UTIC, ha espresso gratitudine per il supporto fornito dall’ufficio tecnico, dalla direzione aziendale e dalla rettrice nell’attuazione di questo importante progetto.

