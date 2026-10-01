Festa dei nonni, gli agenti in visita alla San Domenico di Catania

Una mattinata dedicata al dialogo e alla condivisione ha coinvolto gli ospiti della struttura assistenziale “San Domenico” di Catania, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno incontrato oltre cinquanta anziani in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane e alla vigilia della Festa dei nonni.

L’iniziativa, organizzata dalla Questura di Catania insieme alla direzione della residenza sanitaria assistenziale, rientra nelle attività di prossimità finalizzate a consolidare il rapporto tra le forze dell’ordine e la cittadinanza. La visita ha coinciso con due ricorrenze dedicate alla popolazione anziana e al ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. In Italia, la Festa dei nonni è stata istituita nel 2005.

Durante l’incontro, gli ospiti della struttura, assistiti da un’équipe di operatori qualificati, hanno condiviso ricordi, aneddoti ed esperienze personali con i poliziotti. Diverse le domande rivolte agli agenti sulle attività svolte quotidianamente sul territorio e sulle motivazioni che li hanno portati a scegliere la professione nella Polizia di Stato.

Alcuni anziani hanno inoltre espresso stima e gratitudine nei confronti degli agenti, ricordando anche rapporti di amicizia instaurati nel tempo con appartenenti alle forze dell’ordine.

La mattinata è proseguita con alcune attività ricreative, tra cui un quiz visivo dedicato alle auto d’epoca della Polizia di Stato e alle uniformi storiche. A richiamare l’attenzione degli ospiti sono stati anche Ugo e Orso, i cani della squadra cinofili della Questura, accolti con applausi e carezze.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale e una colazione preparata direttamente dai poliziotti.

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