Messina, avvocato ustionato con acido: ricoverato in terapia intensiva

Un avvocato, classe 1968, è stato ricoverato dopo aver riportato ustioni in diverse parti del corpo in un episodio avvenuto a Santo Stefano Medio, a Messina. L’uomo è giunto ieri sera al pronto soccorso del Policlinico «Gaetano Martino» con lesioni al volto, al torace e all’addome, riferendo ai sanitari di essere stato aggredito con dell’acido.

Secondo una prima ricostruzione, ancora oggetto di accertamenti, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione del professionista. La vittima avrebbe indicato come responsabile una propria cliente. Gli investigatori stanno verificando il racconto e cercando di definire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Dopo le prime cure ricevute a Messina, l’avvocato è stato trasferito al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. I medici hanno riscontrato ustioni profonde provocate dall’impiego di un prodotto caustico e distribuite su circa il 20 per cento della superficie corporea.

L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi resta riservata, mentre dalle prime informazioni disponibili non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul caso sono in corso le indagini condotte dai Carabinieri di Messina Sud e dalla Polizia. Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire le circostanze nelle quali si è verificato l’episodio e a verificare gli elementi forniti dalla vittima.

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