Orlandina senza campo, CambiAmo Capo sollecita il Comune

La mancata omologazione del terreno di gioco del “Pissi – Ciccino Micale” arriva all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Capo d’Orlando. Il gruppo consiliare CambiAmo Capo ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e alla Giunta, chiedendo interventi per consentire all’ASD Orlandina Calcio di tornare a disputare le gare nel proprio impianto.

L’omologazione del campo è scaduta il 18 settembre 2026 e, dopo il sopralluogo degli incaricati della FIGC, non è stato possibile procedere al rinnovo. Una situazione già segnalata pubblicamente dal presidente dell’Orlandina, Massimo Romagnoli, e che potrebbe incidere sulla partecipazione della società alle competizioni.

«Non possiamo permettere che una società che dal 1946 porta il nome di Capo d’Orlando rischi di non poter giocare nella propria città», affermano i consiglieri Sandro Gazia, Linda Liotta, Giuseppe Truglio e Renato Carlo Mangano, richiamando anche le conseguenze per scuola calcio, giovani e famiglie.

Secondo CambiAmo Capo, occorre individuare gli eventuali interventi necessari sull’impianto, quantificarne i costi e definire le modalità per ripristinarne la piena funzionalità. Il gruppo sollecita inoltre un confronto tra Comune, società, uffici competenti e organismi federali.

«Non chiediamo privilegi per l’Orlandina. Chiediamo un campo sicuro, funzionante e omologato», sottolineano i consiglieri, evidenziando il ruolo dell’attività sportiva giovanile.

Intanto sabato 26 settembre ha preso il via il campionato di Promozione. L’Orlandina, pur figurando come squadra di casa, ha disputato a porte chiuse la gara contro il Comprensorio Tindari al campo Merendino, imponendosi per 1-0.

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