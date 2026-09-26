Cenere lavica dall’Etna, voli sospesi all’aeroporto di Catania

L’attività eruttiva dell’Etna ha determinato la sospensione temporanea delle operazioni di volo all’aeroporto di Catania. La misura resterà in vigore fino alle 16 ed è stata adottata a seguito dell’emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est del vulcano.

L’attuale fase dell’attività vulcanica sta producendo anche una nube eruttiva che raggiunge un’altezza di circa quattro chilometri. La presenza di cenere nell’atmosfera ha quindi reso necessarie limitazioni alla circolazione aerea nell’area interessata.

Il Nucleo di coordinamento operativo (Nco), dopo la chiusura degli spazi aerei relativi al settore C1, ha disposto la restrizione completa delle operazioni nello scalo catanese, fissando a zero sia gli atterraggi sia i decolli.

Parallelamente, l’Ingv di Catania ha emesso per l’Etna il Vona, acronimo di “Volcano Observatory Notice for Aviation”, portandolo al colore rosso. Si tratta del livello più elevato previsto dalla scala di allerta, articolata complessivamente in quattro gradi.

👁 Articolo letto 464 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.