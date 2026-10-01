“Il Futuro in Comune”, sabato l’inaugurazione del comitato a Piraino

A Piraino sarà inaugurato sabato 3 ottobre il comitato politico “Piraino – Il Futuro in Comune”, associato a Sud Chiama Nord. L’iniziativa si svolgerà alle 10.30 nella Sala Play Gold, in via della Regione Siciliana 9A/9B.

L’appuntamento segna l’avvio delle attività del nuovo comitato sul territorio comunale e prevede la partecipazione di rappresentanti politici locali e provinciali.

Nel corso dell’incontro interverranno Giuseppe Calabria, consigliere comunale, Flavio Santoro, consigliere provinciale, e l’onorevole Danilo Lo Giudice.

L’inaugurazione sarà inoltre accompagnata dall’avvio della campagna di tesseramento. Il comitato invita cittadini e sostenitori interessati a partecipare alle proprie attività e ad aderire al progetto politico.

L’iniziativa viene promossa attraverso la pagina social “Piraino il Futuro in Comune”, indicata dagli organizzatori come canale di riferimento per seguire le attività e gli aggiornamenti del comitato.

👁 Articolo letto 559 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.