Catania, stop previsto fino alle 15 ma i voli riprendono dopo mezz’ora

Nuovo cambio di scenario nella mattinata all’aeroporto di Catania, dove la sospensione delle operazioni di volo, inizialmente prevista fino alle 15 a causa dell’attività dell’Etna, è stata revocata dopo circa mezz’ora.

Lo stop a decolli e atterraggi era stato disposto in seguito alla ripresa dell’emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est. L’aumento dell’energia del fenomeno aveva prodotto una nube eruttiva alta circa quattro chilometri, mentre i venti diretti verso Sud trasportavano il materiale vulcanico in direzione dello scalo. Il bollettino relativo all’attività dell’Etna era quindi tornato al livello rosso.

La situazione è successivamente mutata con l’emissione da parte dell’Ingv di un nuovo avviso per l’aviazione, Vona, che ha riportato il livello di allerta dal rosso all’arancione.

Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha quindi disposto la ripresa immediata delle operazioni, superando la precedente previsione di sospensione fino alle 15.

«A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da red a orange, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato», ha comunicato Sac.

La società ha invitato i viaggiatori, prima di raggiungere lo scalo, a verificare con le rispettive compagnie aeree lo stato del proprio volo.

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