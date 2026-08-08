SEUS e trasporti gratuiti, Grasso: «Battaglia iniziata un anno fa»

La questione della gratuità dei titoli di viaggio per gli autisti-soccorritori del 118 torna al centro del confronto istituzionale regionale. La deputata di Forza Italia Bernardette Grasso, vicepresidente della IV Commissione Ambiente e Territorio dell’Ars, ha accolto favorevolmente le aperture dell’assessore regionale alla Salute e del presidente della SEUS verso una soluzione definitiva.

«È la direzione giusta, ed è quella che ho indicato e sostenuto da oltre un anno in ogni sede istituzionale possibile», afferma Grasso, sottolineando tuttavia come l’apertura sia arrivata «con un anno di ritardo e solo dopo il fermo dell’ambulanza di Lipari».

La parlamentare ricostruisce l’origine della vicenda, legata a una sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso le società partecipate, tra cui la SEUS, dal beneficio della gratuità dei trasporti previsto per i dipendenti pubblici. Grasso riferisce di avere presentato già un anno fa un emendamento alla Legge di Finanziaria, successivamente trattato e approvato in IV Commissione all’Ars e inserito in un disegno di legge stralcio, attualmente fermo in Commissione Bilancio in attesa del parere.

Nel frattempo, la deputata aveva depositato un’interrogazione e chiesto formalmente alla SEUS di prevedere un rimborso ponte per i lavoratori, ricevendo una risposta negativa.

Secondo quanto riferito da Grasso, adesso la SEUS avrebbe manifestato la disponibilità a garantire nell’immediato il rimborso, mentre l’assessore Aricò avrebbe assicurato un intervento strutturale con il Ministero.

«L’emendamento è già approvato in Commissione e pronto», aggiunge Grasso, auspicandone lo sblocco con le prossime variazioni di bilancio. «Gli autisti-soccorritori svolgono un servizio essenziale per la salute dei cittadini», conclude la deputata, annunciando attenzione sull’attuazione degli impegni assunti.

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