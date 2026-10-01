Autostrade, Lombardo: «Restano pesanti limitazioni alla circolazione»

La chiusura dell’autostrada potrebbe essere evitata, ma sulla rete siciliana restano previste significative limitazioni alla circolazione. A intervenire è Pippo Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord, che richiama l’attenzione sui ritardi negli interventi strutturali e torna a chiedere il commissariamento della Direzione generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Secondo Lombardo, dalle dichiarazioni dell’ingegnere Placido Migliorino emerge che già dallo scorso aprile erano state avanzate al Consorzio specifiche richieste finalizzate a ridurre i rischi derivanti dalla mancata esecuzione degli interventi. Soltanto a pochi giorni dalla scadenza della diffida, tuttavia, sarebbe stato trasmesso l’elenco delle opere da avviare, per le quali mancherebbe ancora la copertura finanziaria.

«È un’inerzia gravissima, soprattutto da parte della Direzione generale, per la quale ho già chiesto il commissariamento», afferma Lombardo, sottolineando la necessità di avviare gli interventi senza attendere ulteriori scadenze.

Anche qualora venisse evitata la chiusura, la circolazione sarebbe sottoposta a diverse restrizioni. Tra le misure indicate figurano la riduzione dei limiti di velocità, il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti e l’obbligo di mantenere una distanza di 200 metri tra i veicoli. Migliorino avrebbe inoltre prospettato la possibile riduzione a una sola corsia in alcuni tratti.

Per Lombardo, la presenza di mezzi pesanti costretti a procedere a 60 chilometri orari potrebbe determinare lunghe code e rendere, di fatto, utilizzabile una sola corsia. «La chiusura potrà forse essere scongiurata, ma rimane il prezzo altissimo che gli automobilisti rischiano di pagare per ritardi e inerzie che potevano e dovevano essere evitati», conclude il deputato regionale.

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