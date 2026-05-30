La Regione assegna 800 mila euro ai Comuni siciliani più virtuosi

La Regione Siciliana ha disposto un finanziamento complessivo di 800 mila euro a favore di alcuni enti locali che si sono distinti nell’attuazione di politiche orientate alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e alla valorizzazione del territorio. Il provvedimento è contenuto nel decreto sottoscritto dall’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Elisa Ingala.

Le risorse sono destinate a nove amministrazioni comunali dell’Isola che fanno parte dell’Associazione nazionale dei Comuni virtuosi, organismo che riunisce enti impegnati nella promozione di pratiche amministrative improntate alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse.

Tra i beneficiari figurano i Comuni di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, Collesano, nel Palermitano, Lampedusa e Linosa, nell’Agrigentino, Regalbuto e Troina, in provincia di Enna, Santa Teresa di Riva, nel Messinese, e i centri siracusani di Ferla, Melilli e Solarino.

L’assegnazione delle somme avverrà secondo criteri legati alla popolazione residente di ciascun Comune e rientra nell’ambito dei trasferimenti regionali previsti dalla legge finanziaria per il 2026.

I fondi saranno utilizzati per sostenere progetti e iniziative coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla rete dei Comuni virtuosi. Gli interventi riguarderanno in particolare il miglioramento dell’efficienza energetica, la riduzione dei consumi, la gestione sostenibile dei rifiuti, il potenziamento di forme di mobilità a basso impatto ambientale e le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del territorio.

L’iniziativa mira a supportare le amministrazioni che hanno adottato modelli gestionali orientati alla sostenibilità, favorendo la realizzazione di ulteriori azioni in ambito ambientale e di sviluppo locale.

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