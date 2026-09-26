Cenere dell’Etna, voli sospesi a Catania fino alle 12 di domani

L’emissione di cenere lavica dall’Etna ha determinato la sospensione delle attività di volo all’aeroporto di Catania. La restrizione resterà in vigore fino alle ore 12:00 di domani 27 settembre 2026 e riguarda sia gli arrivi sia le partenze, con l’operatività dello scalo temporaneamente azzerata.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alla chiusura di due spazi aerei sul vulcano, corrispondenti ai settori C1 e B3. La situazione è legata all’attività in corso sull’Etna, dove si registra un’intensa emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est.

Il materiale vulcanico viene disperso verso Sud, mentre l’attività del cratere sta producendo anche una nube eruttiva che raggiunge un’altezza di circa quattro chilometri.

A comunicare la sospensione dei voli è stata la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, che ha invitato i viaggiatori a controllare preventivamente la situazione dei collegamenti. «I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto», è l’indicazione rivolta agli utenti dello scalo.

La situazione dell’Etna è sottoposta a monitoraggio anche sotto il profilo della sicurezza della navigazione aerea. L’Ingv ha innalzato al livello rosso il Vona, acronimo di Volcano Observatory Notice for Aviation. Si tratta del grado più elevato previsto dalla scala di allerta, articolata su quattro livelli, utilizzata per segnalare i possibili effetti dell’attività vulcanica sul traffico aereo.

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