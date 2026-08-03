Detenuto di 33 anni trovato morto nel carcere di Barcellona P.G.

Un detenuto di 33 anni, residente nell’hinterland di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato trovato privo di vita nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto all’interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il ritrovamento è avvenuto intorno all’1.25, quando un agente della Polizia penitenziaria, impegnato nelle ordinarie verifiche notturne, ha individuato il corpo dell’uomo all’interno della cella. In base alle prime ricostruzioni, il trentatreenne sarebbe stato trovato impiccato con un cappio fissato alla grata della finestra.

Il detenuto era ristretto nell’Ottava sezione dell’istituto penitenziario, reparto generalmente riservato a persone con problematiche di natura psichiatrica. Tuttavia, secondo quanto emerso finora, non risulterebbe affetto da patologie riconducibili a tale ambito.

Al momento del ritrovamento l’uomo si trovava da solo nella cella. Le cause del decesso dovranno comunque essere accertate attraverso gli approfondimenti previsti dall’autorità competente. Il trentatreenne era detenuto da circa cinque mesi.

Le informazioni raccolte nelle prime fasi dell’indagine indicano che il suo ingresso in carcere sarebbe stato disposto in seguito all’aggravamento della misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento sarebbe stato adottato nell’ambito di contestazioni relative a evasione, resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

Sulla vicenda sono stati avviati gli accertamenti di rito, finalizzati a ricostruire l’esatta successione degli eventi e a verificare tutti gli elementi utili per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del detenuto.

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