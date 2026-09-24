Turista morto al Rifugio Sapienza, indagata la legale rappresentante

La Procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati la legale rappresentante del Rifugio Sapienza nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un turista di 66 anni, originario di Singapore, deceduto mentre soggiornava nella struttura sull’Etna. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Il provvedimento, che contempla anche lesioni colpose per quattro persone intossicate, è stato notificato in vista dell’autopsia quale accertamento tecnico non ripetibile.

L’indagine riguarda l’intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto almeno nove dei 32 ospiti presenti nello storico albergo, situato a quota 1.910 metri. I magistrati intendono «individuare l’origine della dispersione del monossido di carbonio» e verificare se il decesso del turista, avvenuto il 16 settembre, possa essere collegato all’esposizione al gas.

Il procuratore Francesco Curcio, l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Chiara Milazzo hanno disposto il sequestro probatorio dell’intera struttura per controllare lo stato e la funzionalità degli impianti e ricostruire le cause dell’accaduto.

In Procura sono stati aperti due fascicoli: uno per omicidio colposo e l’altro per lesioni colpose. L’autopsia dovrebbe essere eseguita domani nell’obitorio del Policlinico universitario di Catania.

Secondo quanto emerso dalle verifiche dei vigili del fuoco, la dispersione potrebbe essere collegata a un malfunzionamento dell’impianto di evacuazione dei gas combustibili di una caldaia a Gpl collocata nei locali cucina, sotto le camere interessate.

Nove ospiti sono stati assistiti all’ospedale Cannizzaro di Catania. Tre, con problemi respiratori e valori di carbossiemoglobina superiori al 40%, sono stati trattati in camera iperbarica, successivamente osservati e infine dimessi.

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