Autostrade siciliane, il Mit contesta al Cas 350 non conformità

Il confronto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Consorzio per le Autostrade Siciliane prosegue sul rispetto degli obblighi legati alla concessione dell’A18, della Siracusa-Gela e dell’A20. Sul tavolo resta anche l’ipotesi della revoca.

La relazione dell’Ufficio ispettivo territoriale di Catania, riferita al 2025, segnala il permanere di inadempimenti già contestati tra il 2007 e il 2021 e successivamente rilevati negli esercizi 2022, 2023 e 2024. Nel corso di 11 ispezioni sono state individuate 350 non conformità, delle quali 214 ancora non sanate, riguardanti pavimentazioni, segnaletica, barriere di sicurezza, verde, opere d’arte e gallerie.

Il Mit contesta inoltre il mancato raggiungimento dell’importo convenzionale di 34,6 milioni di euro previsto per la manutenzione ordinaria nel 2025, insieme a carenze nei dati trasmessi. Rilievi interessano anche il piano straordinario di messa in sicurezza, la sorveglianza delle gallerie e la situazione delle 13 aree di servizio: quattro hanno la sub-concessione rinnovata, sei operano in proroga e tre risultano non fruibili.

Le verifiche straordinarie svolte tra gennaio e aprile 2026 hanno evidenziato ulteriori criticità su barriere, viadotti e gallerie dell’A18 Messina-Catania e dell’A20 Messina-Palermo. I fabbisogni stimati ammontano a 630 milioni per i guardrail, 2,8 miliardi per i viadotti e 1,4 miliardi per le gallerie.

Il Cas quantifica complessivamente in 5,5 miliardi le risorse necessarie per le manutenzioni straordinarie, stima giudicata dal Mit «priva di fondamento». Il Consorzio riferisce investimenti ordinari per oltre 22 milioni nel 2025 e prevede oltre 50,5 milioni nel 2026.

Secondo il Cas, «la revoca della concessione in questa fase provocherebbe la totale paralisi delle procedure avanzate e la perdita di ingenti finanziamenti pubblici», sostenendo la necessità di «una sinergia strategica tra Ministero e Regione».

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