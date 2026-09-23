Messina, Zingales: «I giovani sono il volto migliore della società»

Il provveditore agli studi di Messina, Leon Zingales, ha incontrato all’IIS “Jaci–Duilio” Giulia Trifirò, protagonista lo scorso 28 giugno a Torre Faro di un gesto di vicinanza nei confronti della giovane Giulia Scimone.

Zingales ha voluto incontrare personalmente la studentessa per ringraziarla per quanto fatto in quella circostanza. Giulia Trifirò, infatti, era rimasta accanto a Giulia Scimone, stringendole la mano fino all’arrivo dei soccorsi.

Nella sua nota, il provveditore ha richiamato l’attenzione sul modo in cui vengono spesso rappresentate le nuove generazioni, sottolineando come l’esperienza quotidiana all’interno delle scuole restituisca una realtà diversa da quella descritta attraverso giudizi superficiali.

«La storia di Giulia è la dimostrazione che i nostri ragazzi hanno radici salde, un cuore immenso e un senso della responsabilità che fa ben sperare per il futuro», ha affermato Zingales. Il provveditore ha quindi evidenziato come comportamenti di questo tipo offrano una testimonianza concreta dei valori e del senso di responsabilità presenti tra i giovani.

«Non sono come spesso vengono raccontati: sono il volto migliore della nostra società», ha aggiunto Zingales riferendosi agli studenti e, più in generale, alle giovani generazioni.

Nella parte conclusiva della nota, il provveditore agli studi di Messina ha rivolto nuovamente un pensiero alla famiglia di Giulia Scimone, esprimendo vicinanza e partecipazione.

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