Meteo in Sicilia, weekend stabile: sole diffuso e poche piogge

Nel fine settimana la Sicilia sarà interessata da un quadro meteorologico prevalentemente stabile, determinato dal consolidamento dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo. Nella giornata di sabato si registreranno condizioni generalmente soleggiate su gran parte del territorio. Sui litorali tirrenico e ionico i cieli si presenteranno poco nuvolosi, con la possibilità di addensamenti nelle prime ore del mattino.

Sul versante meridionale, invece, è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, associato a deboli precipitazioni nel corso del pomeriggio, seguite da schiarite in serata. Nelle aree interne e lungo la dorsale appenninica si osserverà una variabilità più marcata, con aperture più ampie nelle ore pomeridiane. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, tendendo a disporsi da nord-est. Il limite dello zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia risulteranno mossi, mentre il Canale di Sicilia passerà da molto mosso a mosso.

Per domenica è atteso un ulteriore rafforzamento del campo di alta pressione, con condizioni diffuse di stabilità e cieli in prevalenza sereni su tutta l’isola. Lungo le coste tirreniche, ioniche e meridionali, così come nelle aree appenniniche, si prevedono cieli poco nuvolosi per l’intera giornata.

Nelle zone interne non si escludono temporanei annuvolamenti nelle ore centrali. I venti rimarranno deboli dai quadranti settentrionali. Lo zero termico è previsto in rialzo fino a circa 2350 metri. Il Basso Tirreno tenderà a divenire poco mosso, mentre il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia resteranno mossi. – Fonte 3Bmeteo.

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