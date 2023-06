Manifestazione di beneficenza a Palazzo Zanca per Morgan e Valeria

Presentata a Palazzo Zanca la kermesse “Arti di primavera il sogno di Morgan e Valeria”, un evento di beneficenza a Villa Melania Cultural reFactory per sostenere due giovani con patologie invalidanti. Lo spettacolo includerà live painting, teatro, musica e danza, con il ricavato devoluto interamente a Morgan Bertolami e Valeria Licciardelli.

Oggi è stata presentata a Palazzo Zanca la manifestazione “Arti di primavera il sogno di Morgan e Valeria”, un evento di beneficenza per sostenere due giovani con patologie invalidanti. Gli assessori alla Cultura Enzo Caruso e alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore hanno invitato tutti a partecipare alla serata di solidarietà a Villa Melania Cultural reFactory, dove si potranno trascorrere ore spensierate e contribuire al miglioramento delle condizioni di salute dei ragazzi.

La kermesse “Arti di Primavera, il sogno di Morgan e Valeria” è organizzata dalla Fondazione Salonia e dall’associazione “Il sogno di Morgan” e si svolgerà il prossimo sabato 17 giugno a Villa Melania Cultural reFactory a Pistunina. Lo spettacolo includerà live painting, teatro, musica, canto e danza, con la partecipazione di artisti messinesi molto noti. I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti interamente a Morgan Bertolami e Valeria Licciardelli.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento erano presenti Angela Salonia della Fondazione Salonia, Daniela Conti come presentatrice della serata, Giusy Oliva come presidente dell’associazione “Il sogno di Morgan” e l’attore e regista Eros Salonia. Gli assessori Caruso e Calafiore hanno sottolineato l’impegno del Comune nel sostenere Morgan e hanno annunciato che i fondi raccolti durante l’evento saranno destinati anche a Valeria Licciardelli, affetta da blefarite cronica.

Angela Salonia, l’ideatrice della kermesse, ha espresso la sua felicità per la partecipazione all’evento e ha ringraziato le istituzioni locali per il sostegno. La serata è stata resa possibile grazie agli organizzatori Lidia Monachino, Francesco Bavastrelli, Giusy Oliva e i volontari dell’associazione. Durante lo spettacolo del 17 giugno ci saranno momenti di teatro, danza, musica e cultura, con esibizioni di artisti locali e un eccezionale live painting. La serata si concluderà con una sfilata di abiti vintage e uno spazio “Creative Lab” con una mostra di artigianato siciliano. Villa Melania Cultural reFactory, situata in un sito ricco di storia e tradizioni, rappresenta un esempio di riqualificazione e trasformazione di un’antica fabbrica di botti. Durante l’evento, saranno offerti momenti di ristoro dagli sponsor per i partecipanti. L’iniziativa dimostra il costante impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere Morgan, Valeria e altre iniziative lodevoli dedicate a giovani con patologie.

