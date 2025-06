Schifani, Coordinamento istituzionale gestisce emergenza sulla A19

Ieri l’intervento sull’autostrada A19 è stato gestito con tempestività grazie al coordinamento tra Prefettura, Polizia stradale, Protezione civile regionale e Anas. Il dispositivo di soccorso, dislocato lungo il tracciato autostradale e sulla statale adiacente, ha offerto assistenza continuativa ai veicoli bloccati, garantendo risposte rapide nelle fasi più critiche.

Tra le operazioni più rilevanti si segnala il trasporto, in sicurezza, di una famiglia con una bambina di pochi mesi all’Ospedale dei Bambini di Palermo e l’estinzione immediata di un incendio su una scarpata confinante, operazione condotta autonomamente dai volontari della Protezione civile senza attendere l’intervento di Vigili del fuoco o Carabinieri Forestali. Prevista, ma non necessaria, è stata inoltre la distribuzione di acqua agli automobilisti in attesa.

«Il sistema di assistenza ha funzionato grazie al coordinamento costante tra le istituzioni. La presenza della Regione e dello Stato è stata concreta e i cittadini lo hanno percepito», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella sua veste di commissario straordinario per l’A19. Schifani ha poi evidenziato l’urgenza di una programmazione più accurata degli interventi infrastrutturali: «È fondamentale che ogni decisione venga condivisa preventivamente con la struttura commissariale, nell’interesse di una collaborazione istituzionale proficua e trasparente».

In chiusura, il presidente ha rivolto un ringraziamento formale alla Prefettura, alle Forze dell’ordine, ad Anas, alla Protezione civile e a tutti i volontari per l’impegno e la professionalità dimostrati.

