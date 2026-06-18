Galvagno, la difesa chiede il trasferimento del processo a Catania

Si è svolta davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo una nuova udienza del procedimento che vede imputati il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e il suo autista Roberto Marino. In aula era presente lo stesso Galvagno, assistito dagli avvocati Ninni Reina, Vittorio Manes e Antonia Lo Presti, mentre Marino è difeso dall’avvocato Salvatore Sansone.

Nel corso dell’udienza, la difesa ha formalizzato l’eccezione di incompetenza territoriale già preannunciata in precedenza, sostenendo che una parte rilevante delle condotte contestate dalla Procura, in particolare quelle relative all’ipotizzato utilizzo improprio dell’auto di servizio, si sarebbe verificata nel territorio di competenza del Tribunale di Catania.

Secondo i legali, gli episodi contestati come peculato sarebbero collegati agli spostamenti effettuati dall’imputato dalla propria residenza di Paternò verso destinazioni che gli inquirenti ritengono estranee alle funzioni istituzionali. Per la difesa, trattandosi del reato più grave tra quelli contestati, insieme a corruzione, truffa e falso, la competenza dovrebbe essere attribuita al foro etneo.

A sostegno della richiesta sono stati richiamati due episodi inizialmente oggetto delle indagini, avvenuti a Catania, successivamente separati dal fascicolo principale e archiviati su richiesta della Procura di Palermo. Secondo gli avvocati Reina e Manes, nonostante l’archiviazione, tali vicende avrebbero comunque individuato il luogo in cui si sarebbe radicata la competenza territoriale.

La Procura sostiene invece che il presunto peculato sarebbe comunque riconducibile a Palermo, sede istituzionale dell’Ars. I pubblici ministeri hanno chiesto un termine per depositare le proprie osservazioni. Il collegio giudicante, presieduto da Fabrizio La Cascia, ha quindi disposto il rinvio dell’udienza al 2 luglio, data nella quale potrebbero essere esaminate le controdeduzioni dell’accusa prima della decisione sulla questione preliminare.

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