Meteo, maltempo atteso sulla Sicilia, si prevedono piogge e rovesci

Una depressione atmosferica in arrivo domenica interesserà la regione siciliana con cieli nuvolosi e precipitazioni sparse, in particolare nelle ore pomeridiane. Sulla costa tirrenica si prevedono nubi alternate a sporadiche schiarite durante la giornata, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa fino alla formazione di piogge deboli in serata. Sul litorale ionico il cielo si presenterà molto nuvoloso al mattino con deboli precipitazioni, ma queste tendenze si attenueranno gradualmente nel corso della giornata, lasciando spazio a cieli più sereni. Nelle zone meridionali della regione, i cieli saranno molto nuvolosi con piogge, talvolta accompagnate da rovesci temporaleschi, che si ridurranno progressivamente dal pomeriggio.

Sull’Appennino siciliano, la nuvolosità sarà in aumento durante la giornata, con lievi piogge previste nel pomeriggio, destinate a cessare entro sera. Nelle aree interne, invece, cieli molto nuvolosi e rovesci temporaleschi caratterizzeranno la mattinata, seguiti da un’attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio e cieli asciutti in serata.

I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, per poi ruotare verso nord-est. Lo zero termico si manterrà attorno ai 2.850 metri. I mari, generalmente poco mossi, vedranno un basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso, il Canale poco mosso e il Mare di Sicilia più mosso.

L’arrivo dell’autunno segna l’inizio di un cambiamento climatico significativo sullo Stretto di Messina e nella provincia, dove correnti fredde rinvigoriranno la depressione atmosferica già attiva, portando maltempo soprattutto sulle zone ioniche.

Domenica sarà in gran parte soleggiata, ma a partire da lunedì si prevede un peggioramento con rovesci serali. Le condizioni di instabilità proseguiranno martedì, con probabili acquazzoni di breve durata, più intensi lungo la costa ionica. Mercoledì, infine, è previsto un miglioramento, con temperature in calo che non supereranno i 20-21°C. – Fonte 3Bmeteo.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁