Rigenerazione urbana, Amata: 16,6 milioni destinati a Messina

La città di Messina beneficia di un finanziamento complessivo pari a 16,6 milioni di euro nell’ambito della graduatoria definitiva relativa alla quota “A” delle risorse FSC 2021–2027. A darne comunicazione è l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che attribuisce l’assegnazione a un percorso politico sviluppato a livello regionale e nazionale.

“Si tratta di un risultato concreto, espressione di una visione chiara e di un lavoro portato avanti con determinazione da Fratelli d’Italia”, ha dichiarato l’esponente della giunta regionale. Le risorse, come precisato, saranno destinate a due interventi di rigenerazione urbana che coinvolgeranno differenti ambiti della città metropolitana.

Secondo quanto riferito, i progetti previsti mirano a incidere su accessibilità, servizi e qualità degli spazi urbani, con ricadute anche sul potenziale attrattivo del territorio. “Parliamo di iniziative concrete, capaci di produrre effetti diretti sul tessuto urbano e sul sistema locale”, ha aggiunto Amata.

L’assessore ha inoltre sottolineato il ruolo della misura nell’ambito delle politiche sostenute da Fratelli d’Italia, evidenziando un cambio di impostazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche. “Il governo guidato da Renato Schifani, in linea con l’esecutivo Meloni, sta dimostrando che i fondi possono tradursi rapidamente in interventi visibili”, ha affermato.

Nel quadro delineato, Messina viene indicata come area centrale nelle strategie di sviluppo regionale, con investimenti orientati al rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi. “Continueremo a lavorare affinché ogni risorsa produca risultati concreti per il territorio e per i cittadini”, ha concluso Amata.

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