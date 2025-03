Messina avvia la riqualificazione della tranvia cittadina, lavori fino ad aprile

Sono ufficialmente iniziati oggi a Messina i lavori di riqualificazione della tranvia, con l’apertura dei cantieri al Terminal Museo. L’impresa incaricata, Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l., ha avviato la sostituzione dei cavi elettrici, operazione che nei prossimi giorni interesserà l’intero tracciato tranviario. Presenti all’avvio delle operazioni il direttore generale del Comune Salvo Puccio, il direttore generale della Città Metropolitana Giuseppe Campagna, la presidente dell’ATM Carla Grillo, il RUP Nino Torre e i rappresentanti della ditta esecutrice.

“È una giornata importante per la città di Messina – ha dichiarato Puccio – perché con questi interventi riqualificheremo l’infrastruttura tranviaria, migliorandone la funzionalità e apportando benefici urbanistici in diverse aree, tra cui viale San Martino e piazza della Repubblica”. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio navetta sostitutivo operato da ATM, che collega lo Zir a via Cesare Battisti, transitando da Provinciale, viale San Martino e piazza Cairoli.

Campagna ha sottolineato l’importanza dell’intervento per i pendolari: “Questa riqualificazione garantirà un servizio più affidabile per chi si sposta quotidianamente a Messina per lavoro o studio”. La presidente di ATM Grillo ha evidenziato l’efficienza del futuro sistema tranviario, con fermate modernizzate e dotate di servizi di infomobilità. “I tempi di percorrenza si ridurranno da 40 a 30 minuti – ha spiegato – grazie all’introduzione di semafori intelligenti che daranno priorità al tram. La frequenza sarà di circa dieci minuti, migliorando notevolmente il servizio”.

I lavori si concentreranno successivamente su viale San Martino, con un’intensificazione prevista per aprile. Durante il periodo di cantiere, il servizio navetta ATM effettua il percorso Zir, via Vittorio Veneto, Provinciale, villa Dante, via Catania, viale Europa, viale San Martino, via Santa Cecilia, via La Farina, Stazione centrale, Cavallotti, via Tommaso Cannizzaro e via Cesare Battisti. La frequenza media delle corse è di 25 minuti, dalle 06:00 alle 20:30.

