inCucina – Pasta con le sarde

Pasta con le sarde

La pasta con le sarde è un piatto tipico della cucina siciliana, che si ritiene abbia origini antichissime. La tradizione vuole che la ricetta fosse già nota in epoca greca, quando i colonizzatori ellenici portarono con loro nelle isole del Mediterraneo le sarde, pesce abbondante e poco costoso, e la pasta.

Nel corso dei secoli, la pasta con le sarde ha subito alcune evoluzioni e varianti regionali, ma la base è rimasta sempre la stessa: pasta condita con un sugo di sarde, uvetta, pinoli, cipolla, aglio, finocchio selvatico e passata di pomodoro. Oggi la pasta con le sarde è un piatto molto apprezzato e diffuso non solo in Sicilia, ma in tutta Italia, e rappresenta un esempio della cucina mediterranea, fatta di ingredienti semplici e di qualità , che si combinano in modo sapiente per creare piatti gustosi e ricchi di sapori.

Ingredienti:

500 gr di pasta (spaghetti o penne)

500 gr di sarde fresche

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

1 cucchiaio di pinoli

1 cucchiaio di uvetta

olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

1 bicchiere di vino bianco secco

prezzemolo fresco tritato q.b.

pane grattugiato q.b.

Preparazione:

Pulire e privare le sarde delle lische e della testa.

In una padella soffriggere la cipolla e l’aglio tritati con un po’ d’olio.

Aggiungere le sarde e cuocerle per 5 minuti.

Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare.

Aggiungere i pinoli, l’uvetta, sale e pepe.

In un’altra pentola, portare a bollore l’acqua per la pasta e salare.

Cuocere la pasta al dente.

Scolare la pasta e mantecare con il sugo di sarde e prezzemolo tritato.

Guarnire con una spolverata di pane grattugiato.

La pasta con le sarde è pronta per essere servita. Buon appetito!