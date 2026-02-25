ASP Messina assume 24 psicologi nelle Case di Comunità

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina attiva, prima in Sicilia, 24 Psicologi delle Cure Primarie che entreranno in servizio dall’1 marzo nelle Case di Comunità distribuite sull’intero territorio provinciale. L’iniziativa, illustrata a Palazzo Geraci, si inserisce nel quadro delle direttive regionali orientate alla realizzazione di un sistema di assistenza integrata, finalizzato a intercettare precocemente il disagio psicologico e ad alleggerire la pressione su Salute mentale e Consultori familiari.

I professionisti opereranno all’interno delle Case di Comunità, strutture cardine del Servizio sanitario nazionale, garantendo un accesso diretto al supporto psicologico in prossimità delle famiglie, dei medici di medicina generale e dei pediatri. La distribuzione interesserà tutti i distretti sanitari, includendo il capoluogo e le aree periferiche e montane.

Le attività riguarderanno l’individuazione tempestiva di segnali di malessere, la valutazione dei bisogni legati ai cicli di vita, allo stress e ai processi di adattamento, nonché l’eventuale invio ai servizi specialistici di secondo livello, quali DSM, Ser.D e Consultori, con percorsi appropriati e orientati alla riduzione delle liste d’attesa.

Il coordinamento tecnico-organizzativo è affidato alla U.O.C. Servizio di Psicologia, diretta dalla dott.ssa Antonina Santisi. La direzione strategica dell’ASP, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha dichiarato: “L’obiettivo è creare una rete di protezione psicologica che sia il primo punto di contatto per la popolazione”. La dott.ssa Santisi ha aggiunto: “Con l’assunzione di questi 24 professionisti rispondiamo a una domanda crescente di benessere psicologico, garantendo interventi precoci e percorsi integrati”.

