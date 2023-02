inCucina – La pasta alla Norma

Pasta alla Norma

La pasta alla Norma √® un piatto della cucina siciliana, probabilmente originario della citt√† di Catania. La leggenda vuole che il piatto sia stato creato in onore di Vincenzo Bellini, compositore catanese noto per la sua opera “Norma”.

La pasta alla Norma consiste in rigatoni o penne conditi con salsa di pomodoro, melanzane fritte e grattugiato di ricotta salata. La pasta viene poi guarnita con basilico fresco e altro formaggio grattugiato. Questo piatto è molto apprezzato per il suo gusto saporito e per la sua consistenza cremosa.

La pasta alla Norma è una vera e propria esplosione di sapori mediterranei, con la dolcezza delle melanzane e la croccantezza del formaggio che contrastano con la sapidità del pomodoro.

√ą un piatto semplice e tradizionale che continua ad essere molto popolare in Sicilia e nel resto d’Italia.

Ingredienti:

400 g di pasta (penne o rigatoni)

2 melanzane medie

2 spicchi d’aglio

1 scatola di pelati

1 cucchiaino di origano secco

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Basilico fresco per guarnire

50 g di ricotta salata grattugiata

Preparazione:

Tagliare le melanzane a cubetti e saltarle in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva fino a quando non sono dorate. Aggiungere due spicchi d’aglio tritati e continuare la cottura per un altro minuto.

Aggiungere la scatola di pelati schiacciati, un cucchiaino di origano secco, sale e pepe e far cuocere per altri 10 minuti.

Nel frattempo, cuocere la pasta in abbondante acqua salata fino a quando è al dente.

Scolare la pasta e conservare un bicchiere di acqua di cottura.

Aggiungere la pasta alla salsa di melanzane e mescolare bene.

Se necessario, unire un po’ di acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa.

Servire la pasta con la salsa di melanzane e guarnire con una generosa grattugiata di ricotta salata e foglie di basilico fresco.