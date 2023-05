Ai domiciliari l’ex deputato Gennuso: pena di 8 mesi per traffico di influenze

Imprenditore ed ex politico agli arresti domiciliari:

pena di 8 mesi per traffico di influenze.

Un ex deputato all’Ars, Pippo Gennuso, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Modica. L’arresto è avvenuto in seguito a un ordine di arresto emesso nei confronti dell’ex parlamentare regionale, accusato di traffico di influenze. A detta dei Giudici: “Troppo socialmente pericoloso per i servizi sociali”.

Pippo Gennuso, padre dell’attuale deputato Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso, dovrà scontare una pena di 8 mesi e 27 giorni ai domiciliari. Il provvedimento è stato notificato presso la sua abitazione situata nel territorio di Ispica, nel Ragusano.

