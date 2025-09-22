Pollara e Princiotto trionfano su Skoda Fabia RS al 10° Tindari Rally 

Il decimo Tindari Rally, valido come quinto appuntamento della Coppa Rally di 9ª Zona e ottava prova del Campionato Siciliano, si è concluso a Patti Marina con la cerimonia di premiazione preceduta dalla parata delle majorette.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’equipaggio formato dal palermitano Marco Pollara e dal copilota Giuseppe Princiotto, su Skoda Fabia RS del Team Erreffe. La coppia, in forza alla scuderia organizzatrice, ha condotto la gara sin dalla prima prova, mantenendo il comando lungo i 68,70 chilometri cronometrati distribuiti su otto speciali, con le prime due disputate in notturna. Al secondo posto si sono classificati Emanuele La Torre e Rosario Merendino, su Skoda Fabia RS del Team Phoenix, capaci di recuperare dopo una toccata nella quarta prova che aveva fatto perdere oltre venti secondi. Terza piazza per Marcello Rizzo e Antonio Pittella, portacolori della New Turbomark Rally Team, al volante di una Skoda Fabia Evo.

Tra i protagonisti più attesi anche François Delecour, già noto a livello mondiale, che con Romain Roche ha chiuso quarto su Skoda Fabia RS, seguito dal figlio Eliott con Sabrina De Castelli su Citroën C3, distanziato di soli tre decimi. Entrambi hanno espresso apprezzamento per il livello della competizione e per il pubblico presente.

Sul fronte delle due ruote motrici, successo per i sinagresi Dario Salpietro e Francesco Galati, su Peugeot 208 GT Line, davanti a una concorrenza di alto livello. Nella Rally 4 R2, vittoria di Andrea Mogavero e Christian Coco, mentre in RC5 Michele Cortese e Paolo Guttadauro hanno portato punti preziosi a Caltanissetta. In evidenza anche Giovanni Catania con Alessandro Anastasi, vincitori del gruppo N su Renault Clio.

Classifica assoluta: 1. Pollara-Princiotto in 43’03.9; 2. La Torre-Merendino a 45.1; 3. Rizzo-Pittella a 52.6; 4. F. Delecour-Roche a 1’00.7; 5. E. Delecour-De Castelli a 1’01.0; 6. Salpietro-Galati a 2’37.5; 7. Riolo-Marin a 2’45.9; 8. A. Pollara-Raccuia a 2’53.7; 9. Casella-Scuderi a 2’55.4; 10. Schepisi-Vercelli a 3’00.9.

👁 Articolo letto 2.424 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.