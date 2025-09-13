Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 15 al 21 settembre

La Polizia Stradale di Messina ha reso note le tratte in cui verranno effettuati i controlli elettronici della velocità nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e a ridurre il rischio di incidenti.

Gli accertamenti interesseranno le due principali arterie autostradali che collegano la città dello Stretto, la A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un’elevata incidentalità.

Il calendario diffuso dalla Polizia Stradale prevede l’attivazione dei dispositivi nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2025, lungo entrambe le direttrici autostradali, sia in direzione Messina sia in direzione opposta.

La nota diffusa sottolinea come «il rispetto dei limiti di velocità rappresenti uno strumento essenziale per garantire la sicurezza stradale e prevenire sinistri». L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere una condotta di guida più prudente e responsabile, riducendo al minimo i comportamenti che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

I servizi verranno svolti con regolarità nel corso della settimana, a conferma della strategia di prevenzione adottata dalle autorità di polizia stradale per limitare le conseguenze derivanti dall’eccesso di velocità e dal mancato rispetto delle norme di circolazione.

