Dalla Regione risorse per valorizzare la costa di Gioiosa Marea

Nuove risorse regionali saranno destinate al miglioramento delle spiagge libere di Gioiosa Marea. L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del programma straordinario promosso dalla Regione per la riqualificazione e la valorizzazione del litorale pubblico, con uno stanziamento complessivo prossimo agli 85 mila euro.

Le somme assegnate consentiranno di realizzare una serie di interventi finalizzati a incrementare la qualità dei servizi offerti lungo la costa, con particolare attenzione all’accessibilità, alla sicurezza e alla manutenzione degli arenili.

Il contributo si articola in due distinti capitoli di spesa. Una quota pari a 68.867 euro sarà impiegata per eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle aree balneari, migliorare l’accesso alle spiagge e dotare il territorio di attrezzature specifiche rivolte alle persone con disabilità, favorendo una fruizione del mare più agevole e autonoma.

Ulteriori 16.033 euro saranno invece destinati alle attività di gestione e manutenzione del demanio marittimo. Le risorse serviranno a garantire la pulizia degli spazi costieri e a predisporre interventi legati alla sicurezza durante l’intera stagione balneare.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni volte a rendere le spiagge libere maggiormente accessibili e funzionali. Gli interventi previsti mirano a migliorare le condizioni di utilizzo delle aree pubbliche del litorale, offrendo servizi adeguati sia ai residenti sia ai visitatori e contribuendo alla valorizzazione dell’offerta turistica locale attraverso spazi più ordinati, sicuri e inclusivi.

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