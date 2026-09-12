Agorà Sud, Schifani: «Ai giovani la possibilità di scegliere la Sicilia»

Il futuro dei giovani siciliani e la possibilità di costruire nell’Isola un percorso professionale e personale sono stati al centro del videomessaggio del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, trasmesso durante Agorà Sud a Capo d’Orlando. L’incontro è stato dedicato al tema “Il diritto di restare in un territorio che cresce”.

«Il diritto a restare significa, prima di tutto, mettere i nostri giovani nelle condizioni di poter scegliere. Andare via deve essere una possibilità, non una necessità», ha affermato Schifani, sottolineando la necessità di creare opportunità di lavoro e crescita anche per quanti intendono rientrare in Sicilia.

Il presidente della Regione ha quindi richiamato alcuni indicatori economici, citando l’aumento del Pil e dell’occupazione, la riduzione del ricorso alla cassa integrazione e il risanamento dei conti regionali. Secondo Schifani, il miglioramento della situazione finanziaria ha consentito di destinare nuove risorse allo sviluppo.

Tra le misure indicate figurano 600 milioni di euro per gli incentivi alle nuove assunzioni e 54 milioni destinati al South Working, con l’obiettivo di favorire il ritorno nell’Isola di lavoratori attualmente occupati fuori dalla Sicilia.

Schifani ha inoltre fatto riferimento ai collegamenti diretti con New York, che avrebbero registrato 100 mila passeggeri negli ultimi mesi. «Sono segnali positivi, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare», ha precisato.

«Un ragazzo siciliano non deve sentirsi obbligato a lasciare la propria terra per realizzarsi. Deve poter decidere liberamente dove costruire il proprio futuro», ha concluso il presidente, indicando nella Sicilia una delle opportunità che le istituzioni intendono rendere concretamente disponibili.

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