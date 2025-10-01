Gioiosa Marea, tentava di entrare allo stadio, tecnico precipita e muore

Un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, è deceduto nel primo pomeriggio a Gioiosa Marea a seguito di una caduta avvenuta mentre cercava di superare un muretto nei pressi del cancello d’ingresso dello stadio comunale. L’uomo, appartenente allo staff tecnico della squadra locale di calcio, avrebbe tentato di accedere alla struttura senza disporre delle chiavi, provando a scavalcare l’ingresso principale. Durante il gesto avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto da un’altezza rilevante.

Allertati i soccorsi, l’intervento del personale sanitario non ha potuto evitare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gioiosa Marea, che hanno informato l’autorità giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Patti ha disposto il trasferimento della salma presso il Policlinico di Messina, dove saranno eseguiti gli accertamenti medico-legali. Contestualmente, l’area in cui si è verificato il fatto è stata sottoposta a sequestro per consentire le verifiche tecniche e le valutazioni di competenza da parte degli organi inquirenti. «È un evento tragico che ha colpito profondamente la comunità sportiva locale» hanno riferito fonti vicine alla società calcistica, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

