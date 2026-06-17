Brolo pronta ad accogliere la terza edizione della Saracena Swim Cup

Le acque di Brolo ospiteranno il prossimo 21 giugno la terza edizione della Saracena Swim Cup, manifestazione dedicata al nuoto di fondo inserita nel calendario del Grand Prix Sicilia Openwater 2026. L’evento rappresenta la seconda delle sei prove previste dal circuito regionale e richiamerà atleti provenienti da diverse categorie e federazioni.

Nella stessa giornata è in programma anche la seconda edizione del Miglio dei Lancia, competizione che affiancherà la prova principale, offrendo un ulteriore appuntamento sportivo dedicato agli specialisti delle gare in acque libere.

La partecipazione è riservata agli atleti italiani tesserati per il nuoto di fondo nelle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, oltre a tutti i nuotatori Master in possesso di regolare affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto. Ammessi anche gli sportivi tesserati alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Le gare saranno aperte inoltre agli atleti stranieri appartenenti alla categoria agonistica e affiliati a federazioni riconosciute dalla LEN e dalla FINA, nonché ai Master iscritti a società sportive appartenenti a federazioni nazionali. Potranno prendere parte alla manifestazione anche i Master stranieri non tesserati, purché in possesso della certificazione medica agonistica richiesta dalla normativa italiana vigente.

L’appuntamento conferma il ruolo di Brolo nel panorama delle competizioni natatorie in acque libere e si inserisce nel programma del Grand Prix Sicilia Openwater, circuito che attraversa diverse località dell’Isola.

Gli organizzatori sottolineano lo spirito della manifestazione affermando che: “Alla Saracena Swim Cup non si nuota solo per competere, ma per vivere una vera avventura tra storia e natura”.

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