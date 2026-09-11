Commissioni gratuite, Scurria: «Le risorse alle case popolari»

Il confronto sui costi della politica a Messina si sposta sul tema della manutenzione delle case popolari. Il consigliere di opposizione Marcello Scurria ha accolto la proposta avanzata da Francesco Benedetto di rendere gratuite le commissioni consiliari, chiedendo però che le somme risparmiate vengano destinate agli alloggi comunali.

«Accolgo la sua proposta. Firmiamo subito», afferma Scurria, proponendo la costituzione di un fondo straordinario per finanziare gli interventi più urgenti. Il consigliere richiama la situazione degli oltre 2 mila alloggi popolari, per i quali sarebbero disponibili circa 200 mila euro l’anno. «Una cifra evidentemente insufficiente», sostiene, evidenziando inoltre le difficoltà legate all’affidamento degli interventi a una sola impresa.

Scurria invita quindi Benedetto a coinvolgere gli altri 19 consiglieri della maggioranza per presentare una proposta di delibera che elimini i gettoni delle commissioni e vincoli le relative risorse alla manutenzione degli immobili comunali.

La proposta viene estesa anche agli altri rappresentanti istituzionali. Scurria chiede al sindaco e agli assessori di valutare la possibilità di destinare una quota dei propri compensi allo stesso fondo e sollecita il coinvolgimento dei componenti nominati nelle società partecipate, le cui indennità, secondo il consigliere, sarebbero aumentate dal 2022 rispetto al 2018.

Il confronto era stato avviato da Benedetto, che aveva invitato Scurria a proporre commissioni senza gettoni, dichiarandosi disponibile a firmare per primo. «Le parole stanno a zero. Adesso servono firme, rinunce, atti e fatti», replica Scurria. «Noi siamo pronti. E voi?».

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