Taormina – Messina, non vedenti in tandem con i sanitari dell’IRCCS

Un percorso di circa cinquanta chilometri, da Taormina a Messina, ha rappresentato un’esperienza di sport e solidarietà promossa dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. Sei dipendenti dell’Istituto hanno accompagnato due ciclisti non vedenti su tandem speciali, con l’obiettivo di ribadire il valore dello sport come strumento di riabilitazione e inclusione.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del tour ciclistico dell’isola condotto da Chiara Ozino e Giusy Parisi, una delle quali non vedente, entrambe impegnate in attività a sostegno dell’inclusione sociale. Il tragitto, organizzato con la collaborazione del Soroptimist di Messina, ha coinvolto manager e operatori sanitari dell’IRCCS, che hanno scelto di partecipare attivamente per condividere il viaggio con i due atleti lungo la costa ionica.

I tandem, simbolo di fiducia e cooperazione, hanno percorso tratti impegnativi caratterizzati da salite e curve, testimoniando un impegno comune verso la valorizzazione delle capacità individuali. «Questo viaggio non è stato solo un gesto sportivo, ma un atto di condivisione e di speranza», ha dichiarato il direttore generale dell’Istituto, Vincenzo Lanza. «Lo sport, per noi, rappresenta parte integrante del percorso riabilitativo: non è soltanto recupero motorio, ma anche recupero di dignità e autonomia».

L’IRCCS Bonino Pulejo, riconosciuto a livello nazionale per la riabilitazione neurologica, integra da anni lo sport nei propri programmi terapeutici, anche in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. L’iniziativa si inserisce nel progetto di sensibilizzazione “Sport e disabilità”, che mira a diffondere una cultura dell’accessibilità e a promuovere il superamento delle barriere fisiche e sociali.

