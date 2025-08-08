Continuità territoriale, assegnazione a Aeroitalia fino al 2028

L’aeroporto di Comiso sarà servito in esclusiva dalla compagnia Aeroitalia per i collegamenti in continuità territoriale verso Roma e Milano Linate dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028. L’aggiudicazione, annunciata dalla Regione Siciliana, riguarda voli che beneficeranno di tariffe agevolate per i residenti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato che l’operazione conferma la strategicità dello scalo nel contesto aeroportuale siciliano, definito «sempre più moderno e capillare». Secondo Schifani, l’iniziativa rafforza la mobilità nel Ragusano e nel Sud-est dell’isola, sostenendo lo sviluppo del territorio. Ha inoltre ricordato l’impegno del governo regionale nell’aprire il mercato a nuovi vettori, riducendo il peso del duopolio Ita Airways-Ryanair, e ha annunciato l’obiettivo di realizzare un’area cargo a servizio delle produzioni agricole e florovivaistiche locali.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, ha definito l’affidamento del servizio un «importante risultato» frutto di un lavoro avviato fin dall’inizio della legislatura per il rilancio dell’aeroporto. Aricò ha evidenziato il contributo del governo nazionale e delle autorità comunitarie, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto. Ha inoltre sottolineato che la continuità territoriale garantirà un collegamento stabile tra il territorio ibleo e le due principali città italiane, rafforzando il diritto alla mobilità dei cittadini e offrendo a Comiso nuove opportunità di crescita economica e turistica, in un quadro infrastrutturale regionale in fase di modernizzazione e integrazione.

