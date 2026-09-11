Schifani incontra Confimi Sicilia: confronto sulle politiche industriali

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Palazzo d’Orléans una delegazione regionale di Confimi Industria Sicilia, espressione della Confederazione dell’industria manifatturiera italiana, che rappresenta 45 mila imprese a livello nazionale.

Nel corso del confronto, Schifani ha richiamato il ruolo del sistema produttivo nell’andamento dell’economia regionale. «La salute delle imprese è un importante fattore di crescita dell’economia della Sicilia», ha affermato il presidente, sottolineando l’aumento del Pil regionale e il rapporto instaurato dal governo con le realtà produttive dell’Isola.

Tra gli interventi citati dal governatore figurano il potenziamento della Commissione tecnica specialistica, il South working, la Super Zes e gli strumenti di sostegno alle aziende attraverso Irfis. Schifani ha inoltre richiamato il progetto per trasformare l’aeroporto di Comiso in una base cargo, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo nello sviluppo del sud-est siciliano.

La delegazione di Confimi Industria Sicilia era composta dal presidente regionale Antonello Mineo, dai vicepresidenti Massimiliano Di Maria e Antonio Ferraro e dalla consigliera regionale Sandra Corpina.

Mineo ha illustrato le attività dell’associazione rivolte alle imprese nei settori della finanza agevolata, transizione tecnologica, formazione specialistica, innovazione e certificazioni. «Con il presidente Schifani sono stati condivisi punti focali della politica industriale regionale», ha dichiarato, indicando tra le priorità il South working, il ruolo di Irfis, la sburocratizzazione, gli interventi energetici a favore di aziende e famiglie e la progettazione europea attraverso la sede della Regione Siciliana a Bruxelles. Per Confimi, l’incontro rappresenta l’avvio di una collaborazione con il governo regionale.

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