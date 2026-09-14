Schlein: «Prima il programma, ma le primarie le vinceremo»

Elly Schlein rilancia il ruolo del Partito democratico nella costruzione dell’alternativa al centrodestra e si dice pronta ad affrontare anche eventuali primarie di coalizione. La segretaria dem è intervenuta alla chiusura della Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, davanti a circa 10 mila persone secondo il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi.

Nel corso del comizio Schlein ha risposto al presidente del M5S Giuseppe Conte sul tema delle primarie. «Prima il programma. Ma se le faremo le vinceremo, non abbiamo nessuna paura del voto, mai, perché siamo il Pd», ha dichiarato. Sul ritorno alle urne ha quindi rivolto un messaggio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo che il Pd sarà pronto «in qualsiasi momento» e auspicando il voto «prima possibile».

La leader democratica ha richiamato la necessità di accelerare sulla definizione di un programma comune tra le forze progressiste, fondato non soltanto su singole proposte ma anche su una visione condivisa. Sul perimetro della coalizione ha escluso veti, affermando che l’alleanza «si può e si deve allargare, ma non restringere», con un riferimento anche a Italia viva e al Progetto Civico di Alessandro Onorato.

Sul conflitto in Ucraina, Schlein ha ribadito il sostegno alla popolazione colpita dall’invasione russa: «Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso».

Infine, la segretaria ha indicato il Pd come «perno imprescindibile per l’alternativa» e confermato la propria disponibilità a guidare la sfida elettorale: «Io ci sono, sono pronta». Schlein ha inoltre rivendicato l’unità interna del partito e indicato come obiettivo la costruzione di un’alleanza tra le forze democratiche e progressiste.

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