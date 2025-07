Sicilia, undici roghi in un giorno, diversi gli interventi nell’isola

Nella giornata di domenica 6 luglio undici incendi hanno interessato diverse aree della Sicilia, mobilitando il Corpo forestale, i Vigili del Fuoco e la Protezione civile. “Le fiamme hanno colpito duramente la vegetazione mediterranea”, ha riferito un portavoce del Corpo forestale, sottolineando l’impegno delle squadre di soccorso.

In provincia di Agrigento sono stati segnalati tre focolai: a Castrofilippo in contrada Cazzola, a Sciacca in contrada Salinella e a Santa Margherita Belice in contrada San Nicola. Nel Trapanese si sono sviluppati due roghi lungo la strada provinciale 132 nei pressi della Palestra Sport Village di Alcamo e in località Parco dei Pini a Partanna.

La sala operativa ha coordinato altri tre interventi nel Siracusano: a Villasmundo, nei pressi del campo sportivo; a Lentini, lungo la statale 194 Ragusana tra Lentini e Francofonte; e a Porto Palo di Capo Passero, in contrada Scivolaneve. Un incendio è stato inoltre estinto a Ragusa in contrada Monsovile, mentre nel Catanese le fiamme hanno interessato Piano Mole a Militello in Val di Catania. Infine, nel Palermitano si registrano operazioni di contenimento a Baucina, nella zona del bivio Balatelle.

Gli interventi proseguono con l’obiettivo di arginare il fronte delle fiamme e limitare i danni alla macchia mediterranea, ancora una volta al centro dell’emergenza sull’isola.

