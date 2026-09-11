Sicilia, pubblicata la graduatoria definitiva per 243 corsi IeFP

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’Avviso 33 del 2026 relativo ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP). Sono 243 i corsi ammessi a finanziamento, che saranno attivati dagli enti di formazione sul territorio regionale.

Le attività prenderanno il via il 15 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico in Sicilia. I percorsi IeFP sono rivolti ai giovani in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado che, dopo la scuola media, scelgono un percorso formativo alternativo rispetto ai licei e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

La pubblicazione della graduatoria definitiva consente agli enti interessati di procedere con l’avvio delle attività formative secondo il calendario previsto dalla Regione.

«Abbiamo mantenuto l’impegno di far partire i corsi IeFP il 15 settembre, quando tutti gli studenti siciliani ritorneranno sui banchi di scuola», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Mimmo Turano.

L’assessore ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dalla struttura amministrativa regionale nei mesi precedenti alla pubblicazione della graduatoria. «Ringrazio gli uffici della Regione e i funzionari dell’assessorato all’Istruzione per il lavoro svolto in questi mesi, che ci ha consentito di scongiurare ritardi e avviare con serenità il nuovo anno scolastico», ha aggiunto Turano.

Con il finanziamento dei 243 percorsi viene quindi definita la programmazione dell’offerta IeFP prevista dall’Avviso 33 per l’avvio del nuovo anno formativo.

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