Messinese, nuovi finanziamenti per mense e strutture scolastiche

Oltre 1,8 milioni di euro sono stati destinati alle scuole della provincia di Messina per interventi legati alla refezione e al potenziamento dei servizi scolastici. A darne comunicazione è Pippo Laccoto, deputato regionale della Lega all’Assemblea regionale siciliana, illustrando la distribuzione delle risorse previste nelle programmazioni 2026 e 2027-2028.

Per il primo ciclo di istruzione, nel 2026 sono stati assegnati complessivamente 898.432 euro. I finanziamenti riguardano Limina, con 49.500 euro, Pace del Mela con 400 mila, Alì Terme con 50 mila, Tortorici con 50 mila, San Filippo del Mela con 50 mila, Messina con 100 mila, Villafranca Tirrena con 50 mila, Santa Domenica con 50 mila, Acquedolci con 50 mila e Pagliara con 48.932 euro.

Alla programmazione 2027-2028 fanno invece riferimento ulteriori 207.172 euro: 110 mila saranno destinati a Graniti, 48.240 a Tusa e 48.932 a Pagliara.

Altri stanziamenti interessano il secondo ciclo di istruzione. Per il 2026 sono previsti 100 mila euro per il Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando e 200 mila per l’I.I.S. Antonello di Messina. Nel biennio 2027-2028 saranno assegnati 200 mila euro al Liceo Sciascia di Sant’Agata di Militello e altrettanti all’I.I.S. Merendino di Capo d’Orlando.

«Le risorse consentiranno a numerosi Comuni di migliorare e potenziare le strutture a servizio delle scuole», afferma Laccoto, che ha ringraziato l’assessore regionale Mimmo Turano per il lavoro svolto e l’attenzione riservata ai territori.

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