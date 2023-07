Addio alla Saracena Volley: Cassiopea, la fine di un’epoca

Un addio carico di emozioni: auguri di successo alla squadra di Volley Saracena.

Il consorzio Cassiopea comunica la fine della collaborazione con la Saracena Volley, esaltando i valori appresi durante l’esperienza. Pettina e il manager esprimono gratitudine e auguri di successo per il futuro, mantenendo l’impegno a sostenere lo sport e i giovani.

Il consorzio Cassiopea, con profonda emozione, annuncia ufficialmente la fine del rapporto di collaborazione con la Saracena Volley. La decisione arriva dopo un periodo di fruttuosa partnership e la condivisione di esperienze umane e sportive indimenticabili con le talentuose atlete della società.

Il team di Cassiopea sottolinea l’importanza di valori come il rispetto, l’integrità e lo spirito di squadra, appresi durante questa esperienza. Giuseppe Pettina, advisor del Cassiopea Group, afferma che lo sport non è solo competizione, ma un veicolo per trasmettere valori positivi e ispirare la gioventù.

Il manager della Cassiopea elogia la squadra della Saracena per i risultati ottenuti, superando ogni aspettativa. Mentre si congedano, esprimono il desiderio che le ragazze continuino a coltivare questi valori e affrontino le sfide future con coraggio e determinazione.

La Cassiopea rassicura il suo impegno a sostenere lo sport e promuovere l’eccellenza atletica nella comunità, con particolare attenzione ai giovani.

