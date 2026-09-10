Germanà rilancia il Ponte: «La Sicilia non può accettare l’isolamento»

Il Ponte sullo Stretto come infrastruttura destinata a rafforzare i collegamenti della Sicilia con il resto d’Italia e con l’Europa. È la posizione espressa da Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia, intervenuto a Roma all’evento del partito “A tua difesa”, ospitato alle Officine Farneto.

«Il Ponte sullo Stretto rappresenta molto più di un’infrastruttura. L’opera è il simbolo della definitiva connessione della Sicilia al resto d’Italia e d’Europa», ha dichiarato Germanà, sottolineando come il progetto, nella visione della Lega, possa contribuire a ridurre il divario infrastrutturale che ha condizionato le possibilità di sviluppo dell’Isola.

Il senatore ha richiamato anche l’inserimento dell’opera nelle reti TEN-T dell’Unione europea, il sistema strategico che punta all’integrazione tra porti, aeroporti, ferrovie e autostrade. Secondo Germanà, tale collocazione consentirebbe alla Sicilia di entrare pienamente nelle principali direttrici della mobilità europea.

«Già in passato l’inserimento del Ponte nelle reti europee ha consentito di reperire risorse per il completamento di importanti infrastrutture siciliane», ha aggiunto, citando tra gli investimenti la piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri, destinata a rafforzare il ruolo dell’Isola nel Mediterraneo.

Germanà ha quindi indicato come obiettivo l’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile. «Il Ponte sarà un grande attrattore di investimenti, sviluppo, occupazione e nuove opportunità per imprese e cittadini». Per il senatore, «essere orgogliosamente siciliani non significa accettare l’isolamento», ma disporre di infrastrutture e collegamenti adeguati per competere con il resto del Paese e dell’Europa.

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