Meteo Sicilia, sabato instabile e domenica con maggiori schiarite

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con una fase più instabile nella giornata di sabato e un graduale miglioramento previsto per domenica. L’arrivo di correnti più fresche di origine atlantica determinerà inoltre una diminuzione delle temperature, dopo l’indebolimento dell’anticiclone sul Sud Italia.

Sabato una circolazione depressionaria favorirà la formazione di nubi su buona parte dell’Isola, con precipitazioni generalmente deboli nelle ore pomeridiane. Sul versante tirrenico, sull’Appennino e nelle aree interne sono attesi cieli molto nuvolosi e locali piovaschi, seguiti da schiarite in serata. Maggiore instabilità interesserà il litorale ionico, dove nel pomeriggio potranno verificarsi piogge e rovesci anche temporaleschi. Sul settore meridionale prevarrà invece un’alternanza tra nubi e schiarite.

I venti saranno deboli nord-occidentali e tenderanno ad attenuarsi. Il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia risulteranno mossi, mentre il Mare di Sicilia passerà da poco mosso a mosso. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri.

Domenica l’alta pressione tornerà a rafforzarsi, favorendo condizioni più stabili e ampi spazi soleggiati. Qualche addensamento persisterà sul Tirreno, mentre sul versante ionico saranno ancora possibili deboli piogge pomeridiane. Tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso lungo il litorale meridionale e nelle zone interne. I venti saranno deboli nord-orientali, con zero termico intorno ai 4.050 metri. – Fonte 3BMeteo.

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