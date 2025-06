Incendio a Catania, pericolo scongiurato dai Vigili del Fuoco

Un incendio ha interessato questa mattina via Milo, nelle immediate vicinanze della Caserma Sommaruga di Catania. Le fiamme, alimentate dall’afa che sta interessando la città, si sono propagate rapidamente fra sterpaglie a ridosso di una scuola e di una chiesa, dando origine a una situazione di potenziale pericolo. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, estinguendo il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente.

Sul caso sono intervenuti il presidente del III municipio, Maria Spampinato, e l’ex consigliere comunale Salvo Spadaro. “Serve un intervento urgente di prevenzione e bonifica dei terreni abbandonati”, hanno affermato, evidenziando come basti una scintilla per scatenare incendi di vaste proporzioni. Entrambi hanno sollecitato la rimozione della vegetazione secca e un controllo costante delle aree a rischio, affinché non si ripetano eventi analoghi.

Il fenomeno interessa non solo le periferie ma anche i quartieri centrali del capoluogo etneo, dove il sovraccarico di segnalazioni rischia di mettere sotto pressione le sedi dei Vigili del Fuoco. In particolare, la stazione di via Beccaria è costantemente impegnata in interventi che, secondo le autorità locali, potrebbero essere ridotti se venissero attuate misure preventive efficaci.

Le istituzioni sono dunque chiamate a coordinare tempestivamente le operazioni di pulizia e manutenzione del territorio, al fine di limitare i rischi legati alle alte temperature e all’elevata secchezza del suolo.

