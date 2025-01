Solidarietà di FdI in visita alla Compagnia dei Carabinieri di Patti

Fratelli d’Italia prosegue le visite ufficiali alle forze dell’ordine della provincia di Messina, confermando il proprio impegno di sostegno. Dopo la tappa presso la Compagnia dei Carabinieri e il Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto, la senatrice Ella Bucalo e l’avvocato Giosuè Giardina, coordinatore provinciale del partito, hanno incontrato i Carabinieri della Compagnia di Patti per esprimere solidarietà e vicinanza.

“Le forze dell’ordine rappresentano il nostro presidio di sicurezza e, come tali, devono essere supportate e sostenute. È necessario respingere ogni tentativo di delegittimazione, spesso perpetrato da più parti” hanno dichiarato Bucalo e Giardina. “Fratelli d’Italia continuerà a far sentire la propria vicinanza alle forze dell’ordine, offrendo il sostegno necessario affinché possano proseguire nel loro impegno quotidiano per garantire sicurezza e legalità”.

Ad accogliere la delegazione politica, il capitano Giuseppe Rinella, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Patti, che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento al lavoro svolto dalle forze dell’ordine. La visita si inserisce in un quadro di incontri volti a consolidare il dialogo tra le istituzioni politiche e le forze di sicurezza, in un contesto in cui il ruolo di queste ultime si rivela cruciale per il mantenimento dell’ordine pubblico e la tutela della legalità.

L’iniziativa testimonia il costante interesse di Fratelli d’Italia verso le tematiche legate alla sicurezza e il riconoscimento dell’impegno delle forze armate sul territorio.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁