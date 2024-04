Crisi idrica e agricoltura: fondi approvati dalla Giunta Regionale

La giunta regionale ha dato il via libera al disegno di legge finanziario, destinando risorse significative per affrontare diverse emergenze e sostenere settori chiave dell’economia locale. Con un totale di quasi 16 milioni di euro, il ddl mira a fronteggiare la crisi idrica e a fornire supporto agli agricoltori, mentre circa 6,5 milioni sono destinati al rilancio dell’Azienda siciliana trasporti (Ast).

Per quanto concerne l’emergenza siccità, è prevista la creazione di un fondo presso il dipartimento regionale della Protezione Civile, con un finanziamento di 9 milioni di euro per interventi immediati. Ulteriori 6,9 milioni saranno destinati al settore agricolo, di cui 5 milioni per contributi alle aziende di allevamento e 400 mila euro per coprire spese veterinarie. Inoltre, si prevede l’esonero dal pagamento del canone per l’uso dei pascoli del demanio forestale, con un impatto di 1,5 milioni di euro sul bilancio regionale.

Il ddl include anche provvedimenti per l’Ast, che sarà trasformata in società in house. Per il 2024 sono stanziati quasi 6,5 milioni di euro, di cui 2,5 per l’aumento del capitale sociale e quasi 4 milioni per il ripiano delle perdite. Per il biennio successivo sono previsti fino a 5,5 milioni di euro annui per investimenti, subordinati all’approvazione di un piano di ristrutturazione aziendale.

Infine, sono previste spese per un totale di 335 mila euro per il potenziamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale, il funzionamento di organi istituzionali e altri settori chiave.

La manovra si basa su economie di spesa identificate nel bilancio regionale per far fronte a situazioni urgenti, in attesa della valutazione delle entrate di giugno.

