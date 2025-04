Palumbo Shipyards supporta Università Messina per Monaco

Palumbo Shipyards e Palumbo SY Refit, entrambe divisioni operative del Palumbo Group, prenderanno parte come partner ufficiali alla Monaco Energy Boat Challenge 2025, sostenendo il team universitario MEB – Messina Energy Boat. L’iniziativa, promossa dallo Yacht Club di Monaco e prevista dal 2 al 5 luglio, rappresenta un’occasione di rilievo internazionale dedicata alla promozione della nautica sostenibile.

La partecipazione del gruppo industriale si inserisce in un percorso di investimento costante in innovazione e formazione. Il supporto a MEB conferma l’intento del Palumbo Group di promuovere sinergie tra mondo accademico e industria navale, con attenzione alla crescita tecnologica e allo sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale.

Il team MEB, composto da circa trenta persone tra studenti, ricercatori e docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, prenderà parte alla competizione nella categoria “Energy Class” con l’imbarcazione “Guglielmino 2.0”, dedicata alla memoria del prof. Eugenio Guglielmino. L’unico gruppo proveniente dal centro-sud Italia affronterà squadre universitarie di 14 nazioni.

Il team ha già visitato il cantiere Palumbo Shipyards di Messina per confrontarsi con il personale tecnico e pianificare lo sviluppo del progetto, con particolare attenzione al design del cockpit e al sistema di propulsione. La Managing Director di Palumbo Shipyards Messina, dott.ssa Alessandra Latino, ha dichiarato: “Il Gruppo Palumbo punta sull’innovazione e sulla crescita dei giovani talenti, in ciascun cantiere lo facciamo investendo in formazione e opportunità di sviluppo”.

Il leader del team, Giuseppe Brando, ha aggiunto: “Desideriamo esprimere sincera gratitudine alla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari, al Prof. Ernesto Cascone e ai nostri partner Palumbo Shipyards e Palumbo SY Refit per il sostegno fondamentale”. Con cinque cantieri navali attivi in località strategiche e una rete estesa nel settore del refit di superyacht, il Palumbo Group si conferma attore di riferimento nella manutenzione navale e nello sviluppo sostenibile del settore marittimo.

