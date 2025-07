Tre anni di amministrazione Basile, 218 assunzioni e bilancio riequilibrato

A Palazzo Zanca il sindaco Federico Basile ha illustrato il terzo rapporto annuale sull’operato amministrativo, descrivendo un “quadro concreto di risultati, scelte, progetti e prospettive” per la città. Nel corso dei tre anni, l’amministrazione ha inserito in organico 218 nuovi dipendenti e prevede di assumere ulteriori 122 agenti di polizia municipale entro dicembre 2025, con trasferimento della sede nel deposito di via Bonino.

Sul fronte finanziario, Basile ha sottolineato la “svolta economica” determinata dall’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti siciliana, che ha consentito una sensibile riduzione del debito comunale. Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza di un apparato burocratico efficiente per sostenere le politiche di sviluppo.

Sul progetto del ponte sullo Stretto, il sindaco ha adottato un approccio pragmatico: “Il dibattito politico ha spesso assunto toni ideologici, ma è giunto il momento di affrontare responsabilmente la possibile realizzazione dell’infrastruttura”. Basile ha annunciato interventi compensativi per la città, in continuità con la fase due concertata dal leader regionale Cateno De Luca.

Di pari rilevanza sono le collaborazioni con il commissario al Risanamento, il presidente Schifani, e il ruolo di Arisme nel coordinamento dei fondi Pinqua per Bisconte, Fondo Fucile e Annunziata, a rischio per la scadenza Pnrr di marzo 2026. Sul piano infrastrutturale, la relazione ha evidenziato la messa in sicurezza sismica di 104 edifici scolastici, il piano straordinario per le strade, la creazione dell’I-hub tecnologico, il collegamento tra viale Gazzi e approdo ferroviario di via Don Blasco entro fine anno e interventi di efficienza energetica. Tra le opere urbane spiccano la pedonalizzazione di piazza Cairoli e il potenziamento del parco “Aldo Moro” con la nuova struttura polifunzionale “Esisto” a Villa Dante.

